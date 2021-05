Rita Ora (30) und Taika Waititi heizen die Liebesgerüchte weiter an! Ende April hatte ein Foto, auf dem die Sängerin und der Thor-Regisseur eng umschlungen und in Partneroutfits zu sehen waren, die Fans aufhorchen lassen, ob die zwei womöglich sogar mehr als nur gute Freunde sein könnten. Seither wurden die beiden schon einige Male gemeinsamen gesichtet. Auch jetzt erwischten Paparazzi sie wieder zusammen – und diesmal sogar Arm in Arm!

Die Musikerin und der Filmemacher waren jetzt gemeinsam im australischen Sydney unterwegs – und wirkten dabei sehr vertraut: Sie genossen nicht nur ihre Zweisamkeit bei einem gemeinsamen Frühstück, sondern schlenderten auch ganz entspannt durch die Straßen der sonnigen Metropole. Dabei legte Taika liebevoll seinen Arm um Rita – und zog sie fest an sich.

Noch bis vor wenigen Monaten war die "I Will Never Let You Down"-Interpretin mit Regisseur Romain Gavras durchs Leben gegangen. Und zwischen den beiden schien es ernst zu sein: Immerhin war zeitweise sogar von Hochzeitsplänen die Rede. Ob Rita nach der Trennung von Romain nun ihr Liebesglück an Taikas Seite gefunden hat?

Rita Ora

Taika Waititi, Regisseur

Rita Ora, Sängerin

