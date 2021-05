Seit einem Jahr sind Bibi (28) und Julian Claßen (28) stolze Eltern von zwei Kindern. Ihre Tochter Emily (1) hat das Familienglück perfekt und den Erstgeborenen Lio (2) zu einem großen Bruder gemacht. Dass vor allem die Influencerin ihre Kids über alles liebt, macht sie nur zu gern im Netz deutlich – so wie jetzt wieder: Bibi teilt ein neues Foto von ihrer kleinen Familie und siehe da, ihre Kinder sind schon ziemlich groß geworden!

Im Moment verbringt Familie Claßen eine kleine Auszeit auf den Malediven. Natürlich nimmt die 28-Jährige ihre Fans mit auf diesen traumhaft schönen Trip und lässt es sich nicht nehmen, das eine oder andere Urlaubsfoto zu teilen. So unter anderem auch dieses niedliche Pic mit ihren zwei Mäusen. "Meine größte Liebe", schreibt die YouTuberin ganz gerührt zu dem Instagram-Beitrag. Besonders auffällig an diesem Schnappschuss? Sowohl Lio als auch Emily sind ganz schön gewachsen.

Doch so sehr Bibi und Julian ihre Kinder lieben und mit ihnen die Welt bereisen, ab und zu wollen sich die beiden aber dennoch auch mal Zeit zu zweit gönnen. Das deutete zumindest die Netzberühmtheit in einem früheren YouTube-Video an. Nach einem etwas anstrengenderen Tag schlug Bibi ihrem Ehemann vor, die Kids zu Oma und Opa zu bringen. Julian hatte zunächst aber ein paar Bedenken. "Wenn die Kinder in 16 Jahren dieses Video sehen, dann heißt es: 'So, so, ihr wolltet uns abschieben'", schmunzelte er.

Julian und Bibi Claßen mit ihren Kindern, 2021

Bibi Claßen mit ihren Kindern

Julian und Bibi Claßen im August 2020

