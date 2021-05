Jessi Schröder (26) hatte offenbar ein schweres erstes Trimester! Die TV-Bekanntheit verkündete im März überglücklich: Sie und ihr Ehemann Nik Schröder (32) erwarten zum ersten Mal Nachwuchs – ein Töchterchen, welches die TV-Stars Hailey Emilia nennen wollen. Obwohl das einstige Bachelor-Girl seine Schwangerschaft offenbar sehr genießt – scheinen die ersten drei Monate eine Qual gewesen zu sein: Jessi hatte mit schlimmen Migräneanfällen zu kämpfen!

In ihrer Instagram-Story schilderte sie nun, wie stark ihre Schmerzen gewesen sind: "Ich konnte wirklich tagelang kaum aufstehen und mich bewegen. Dann ging es drei bis vier Tage und dann fing es wieder an." Massagen, Osteopathie und Magnesium sollen geholfen haben, ihre Beschwerden zu lindern. "Es ging dann so im vierten oder fünften Monat weg", erklärte Jessica weiter. Doch jetzt beschäftigt die 26-Jährige bereits etwas anderes.

Jessicas Töchterchen hat sich nämlich: "leider gedreht und stupst mit den Beinen nach unten", gab sie kürzlich ein Update auf Social Media. Da sie aber erst in der 24. Schwangerschaftswoche ist, mache sie sich diesbezüglich keine großen Sorgen – denn die Kleine habe noch genug Platz und Zeit, ihre Position wieder zu ändern, zeigte sich die Influencerin positiv gestimmt.

Instagram / jessicooper Jessica Schröder im Mai 2021

Instagram / nik_schroeder Nik und Jessi Schröder bei ihrer Gender-Reveal-Party

Instagram / jessicooper Jessica Schröder, April 2021

