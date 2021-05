Im Buckingham Palast brennt wohl gerade wieder die Hütte. Erst im vergangenen März herrschte in dem Schloss im Herzen Londons Ausnahmezustand, nachdem Prinz Harry (36) im mittlerweile berüchtigten Oprah-Interview heftig gegen die Royal-Family ausgeholt hatte. Zwei Monate später legte der Wahlamerikaner nun nochmals in einem Podcast nach. Dieses Mal schoss der Rotschopf gegen seine Erziehung und das königliche Leben im Ganzen. Von diesen Kommentaren soll seine Familie in England alles andere als begeistert gewesen sein.

Einem Palast-Insider zufolge seien alle angeblich sehr enttäuscht von Harry. Aber andererseits seien sie auch nicht mehr überrascht oder schockiert, dass der baldige Zweifachpapa erneut gegen die Royals wetterte. Vor allem sollen sie sich über das Timing des Interviews aufregen, da an diesem Tag eigentlich Herzogin Kate (39) und Prinz William (38) mit ihrer Mental Health Awareness Week im Mittelpunkt stehen sollten. "Es war so ein schöner Tag für die Cambridges. Es ist eine Schande, dass es von dem, was Harry zu sagen hatte, überschattet wurde", erzählte die Quelle The Times.

Ein BBC-Reporter sprach Prinz Charles (72) wenig später auch auf die Äußerungen seines zweitgeborenen Sohnes an und versuchte ihm einen Kommentar zu entlocken – doch der Thronfolger ignorierte die Frage des Journalisten und hüllte sich in Schweigen. Palast-Insider nehmen allerdings an, dass der Prinz von Wales "verwirrt" sei, warum Harry ihn schon wieder attackierte.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im März 2021

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate, April 2021

Anzeige

Getty Images Prinz Charles im Januar 2020

Anzeige

Glaubt ihr der Palast wird noch mit einem Statement auf Harrys Podcast-Seitenhiebe reagieren? Niemals. Ja, davon gehe ich aus. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de