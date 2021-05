Travis Barker (45) und Kourtney Kardashian (42) haben eine Sex-Kerze! Vor wenigen Monaten verkündeten der Blink-182-Schlagzeuger und die Keeping up with the Kardashians-Beauty: Ja, sie sind in einer Beziehung! An diesen süßen News lassen die zwei Turteltauben seitdem die Welt teilhaben, indem sie heiße Knutschfotos teilen und ihre Liebe öffentlich zelebrieren. Doch jetzt zeigte der Drummer mit einer besonderen Geste, wie heiß und innig er seine Partnerin liebt: Travis hat eine Kerze, die nach Kourtneys Orgasmus riechen soll!

Auf Instagram präsentierte der Musiker stolz seine neueste Anschaffung: Eine Duftkerze auf der "Riecht wie Kourtneys Orgasmus" steht! Doch wer stellt Kerzen her, die wie der Höhepunkt der Reality-TV-Darstellerin duften sollen? Gwyneth Paltrow (48) natürlich! Von ihr stammt die Marke "Goop", von der Travis' Kerze ist. Der duftende Deko-Artikel ist für umgerechnet 77 Euro im Internetshop des Hollywoodstars zu haben. Laut Inhaltsstoffen soll die Kerze nach Grapefruit, Neroli, Cassis-Beeren, mit einer Note von Gunpowder-Tee und türkischer Rose duften.

Ob es danach tatsächlich riecht, wenn Kourtney einen Orgasmus hat? Das kann aktuell wohl nur Travis selbst bestätigten. Doch trotz der ulkigen Kerze scheint es wirklich ernst um die beiden zu stehen. "Kourtney und Travis sind so glücklich zusammen. Freunde denken, dass sie sich auf jeden Fall früher oder später verloben werden", gab sich ein Insider kürzlich gegenüber Us Weekly zuversichtlich, was die Zukunftsplanung des Paares betrifft.

Instagram / travisbarker Travis Barkers Duftkerze

Getty Images Travis Barker, 2018

Getty Images Gwyneth Paltrow Januar 2020

