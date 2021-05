Tobias Wolf war während der Schwangerschaft seiner Frau Maren (29) total in shape! Für das YouTuber-Pärchen war im vergangenen Jahr ein neuer Lebensabschnitt angebrochen: Sohnemann Lyan River hatte im August das Licht der Welt erblickt. Während die frischgebackene Mama mit ihren Extra-Kilos offen umging, hatte Ehemann Tobi mit seiner Figur offenbar keine Probleme – im Gegenteil: Tobi war während der Schwangerschaft extrem trainiert, wie die beiden Promiflash erzählen!

Im Interview mit Promiflash verrät Maren, dass der Bauch ihres Partners während der Schwangerschaft nicht mit ihrem mitgewachsen sei – stattdessen sei der Beau optimal in Form gewesen. "Unfair war das. Er hat nämlich einfach trainiert und sah so gut aus, dass ich mir echt gedacht habe: 'Ey, das kann doch einfach nicht sein", gibt die 29-Jährige preis. Tobi kann das nur bestätigen: "Ich war in der Schwangerschaft wirklich jeden Tag im Studio und habe trainiert."

Aber auch Maren ist inzwischen wieder topfit. Die Beauty hatte in den neun Monaten knapp 29 Kilo zugelegt – davon habe sie inzwischen fast alles wieder abgenommen, wie sie Promiflash vor Kurzem berichtete: "Ich habe 24 Kilo jetzt schon abgenommen von den fast 30. Bisschen ist noch zu tun, wenn ich möchte – das möchte ich auch."

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren Wolf mit ihrem Sohn Lyan, Oktober 2020

Anzeige

Instagram / tobiaswolf Tobias Wolf mit seinem Sohn Lyan River

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Webstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de