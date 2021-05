Twilight-Autorin Stephenie Meyer (47) ist längst nicht die einzige, die einen Cameo-Auftritt in der Verfilmung eines ihrer Bücher hatte! Auch Anna Todd (32), die die supererfolgreiche After-Reihe geschrieben hat, war in der Filmadaption mit Josephine Langford (23) und Hero Fiennes-Tiffin (23) zu sehen – und das sogar in beiden Teilen. Für wen dieser Traum ebenfalls wahr geworden ist? Blanka Lipińska, die die Romanvorlage für den Erotik-Hit 365 Days verfasst hat, war in dem Streifen zu sehen!

Das plauderte die polnische Autorin jetzt im Promiflash-Interview aus. Eingefleischte Fans werden sich bestimmt an die folgenden Szenen erinnern: "Ich war eine Braut, ich hatte eine Hochzeit. Ich habe die Cousine von Laura gespielt. Sie kommt mit Massimo und wir stehen nebeneinander vor der Kirche." Und damit nicht genug: Blanka wird außerdem in den "365 Days"-Fortsetzungen zu sehen sein: "Ich werde auch im zweiten und dritten Teil mitspielen."

Apropos Fortsetzung: Laut Blanka können die Fans sich wieder auf eine Menge heiße Szenen freuen! Über die Buchvorlage verrät sie Promiflash bereits: "Es gibt sehr viel Sex – oh mein Gott. Alle fünf Seiten kommt Sex. Wenn jemand sehr gerne über Sex liest, ist dieses Buch perfekt." Abschließend teasert die "365 Days"-Schöpferin: "Ich will nicht zu viel verraten, aber am Ende werden mich alle Frauen umbringen wollen! Vieles passiert und verändert sich!"

Instagram / blanka_lipinska Blanka Lipińska, Autorin

Instagram / blanka_lipinska Blanka Lipińska, Autorin

Next Film Michele Morrone und Anna-Maria Sieklucka in "365 Days"

