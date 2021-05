Er fühlt sich offenbar hintergangen: Sam Dylan (30) war lange Zeit Georgina Fleurs (31) BFF und zeigte sich in den sozialen Medien gerne neben der ehemaligen Kampf der Realitystars-Teilnehmerin. Doch jetzt haben der Ex-Prince Charming-Boy und die frisch geoutete werdende Mama anscheinend richtig Beef: Gegenseitig werfen die beiden sich nun vor, dem jeweils anderen kein guter Freund gewesen zu sein. Jetzt legte Sam mit harten Anschuldigungen nach.

Er wolle nicht mit Georgina abrechnen und sei überzeugt, dass sie eine tolle Mama sein werde, betonte Sam im Podcast "Kings of Klatsch". Den Umgang mit ihm persönlich findet er aber wohl alles andere als gut: "Ich denke nicht, dass sich das mit uns noch einmal einrenkt. Ich fühle mich aber richtig ausgenutzt." Es bleibe für ihn das schale Gefühl, dass er nur in den Zeiten gut genug gewesen sei, in denen es der 31-Jährigen schlecht ging, fügte Sam enttäuscht hinzu.

Dabei sei er immer für sie da gewesen, wenn es Streit mit Georginas On-Off-Lover Kubilay Özdemir gegeben habe, erzählte der 30-Jährige weiter. Einmal habe er sich sogar völlig umsonst ein Ticket nach Dubai gekauft, weil sie sich in letzter Minute umentschieden habe: "Ich bin nach Frankfurt gefahren mit dem Zug, hatte auch noch dieses Flugticket. Und dann wirft sie mir vor, dass ich mich nicht für eine Story entschuldige."

Sam Dylan, Influencer

Georgina Fleur und Sam Dylan

Georgina Fleur, Realitystar

