Wie die Tochter, so die Mutter! Addison Rae (20) gehört mit ihren rund 80,3 Millionen Followern auf TikTok zu den echten Social-Media-Größen unserer Zeit. Aktuell befindet sie sich mit ihrer Familie auf Reisen und genießt das sonnige Wetter. Kürzlich postete Addison eine Reihe an Urlaubseindrücken – darunter auch ein sexy Bikini-Foto von sich und ihrer Mutter Sheri (41) in einem Canyon.

Anlässlich des Muttertages veröffentlichte die TikTokerin den heißen Schnappschuss von sich und ihrer Mutter auf Instagram. "Ich liebe meine Mama", schrieb Addison in ihre Bildunterschrift und bekam für die Momentaufnahme eine Menge positiver Kommentare. "So hübsch ihr beiden!" und "Deine Mama ist so schön", lauteten nur einige Nachrichten der begeisterten Community. Andere User, darunter der offizielle MTV-Account, wünschten Addisons Mama, die inzwischen selbst in den sozialen Netzwerken durchstartet, einen wundervollen Muttertag.

Ihren Urlaub verbringt die Lopez-Easterling-Familie im Übrigen laut DailyMail im Amangiri Resort in Canyon Point, unweit der Grenze zu Arizona. Womöglich hat Addison den Tipp, dort hinzufahren, von ihrer guten Freundin Kourtney Kardashian (42) bekommen. Schließlich gehört das Hotel in der Wüste zu einem der liebsten Reiseziele der Keeping up with the Kardashians-Schönheit. Auch Weltstars wie Brad Pitt (57), Angelina Jolie (45) und Drew Barrymore (46) haben dort bereits Urlaub gemacht.

Anzeige

Instagram / addisonraee Addison Rae mit ihrer Mutter Sheri Easterling

Anzeige

Instagram / addisonraee Addison Rae mit ihrer Mutter Sheri Easterling

Anzeige

Instagram / addisonraee Addison Rae, Social-Media-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de