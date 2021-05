Welch besondere Ehre für Carolina Noeding! Die musikalische Blondine ist seit 2016 bei Köln 50667 als Rettungssanitäterin Julia Reuter zu sehen. Ihre körperliche Fitness und Gesundheit konnte die ehemalige Miss Germany jetzt aber auch auf andere Weise unter Beweis stellen: Sie gewann nämlich die Gesundheitsshow "The One Miss Healthy" und darf sich seitdem über den gleichnamigen Titel freuen. Sie setzte sich gegen drei Konkurrentinnen durch.

Bei der Premiere des Formates von Health TV trat Caro gegen Schlagersängerin Nina-Marlisa Lenzi, Spielerfrau Dana Dieckmeier und das Model Victoria Jancke (30) an. Präsentiert wurde die Sendung von Popstars-Legende Detlef D! Soost (50). In vier Folgen lieferten sich die Kandidatinnen ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem am Ende der Serienstar triumphierte: "Es ist natürlich eine Ehre, Miss Healthy geworden zu sein. Von meinen drei Miss-Wahlen ist mir die Miss Healthy die bisher liebste gewesen."

Auch Coach Detlef zeigte sich begeistert von dem Showformat: "Jede Kandidatin hat ihre Stärken gezeigt und ich habe vier ganz wundervolle Personen kennengelernt." Die Dreharbeiten hatten in einem Fünf-Sterne-Hotel in Königstein im Taunus in der Nähe von Frankfurt stattgefunden.

Instagram / carolinanoeding Carolina Noeding und Daniel Peukmann im Februar 2020

Jana Kay / health tv Die "The One Miss Healthy"-Kandidatinnen mit Detlef D! Soost

RTL2 Carolina Noeding, "Köln 50667"-Star

