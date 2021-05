Ende April hatte der Tod von Willi Herren (✝45) Fans und Freunde zutiefst erschüttert: Mit nur 45 Jahren war der einstige Lindenstraße-Star leblos in seiner Wohnung aufgefunden worden, die genaueren Umstände sind bis heute nicht bekannt. Noch im vergangenen Jahr hatten der Ballermann-Musiker und Julian Evangelos (28) zusammen für Temptation Island V.I.P vor der Kamera gestanden. Im Promiflash-Interview sprach der Influencer nun von dieser gemeinsamen Zeit – und teilte seine schönsten Erinnerungen an Willi.

"Der Willi war immer als Allererster wach und dann gab es morgens früh schon Musik. Er war mit seinem Kaffee unterwegs, war die ganze Zeit am Tanzen und hat gute Laune verbreitet", erinnert sich der einstige Love Island-Kandidat im Promiflash-Gespräch an die Dreharbeiten in Kroatien. Der Entertainer habe sich zudem stundenlang gebräunt und die Sonne genossen, schildert Julian und resümiert weiter: "Es gab viele Momente, die ich in Erinnerung halte. Er war sehr einfühlsam, er hat uns immer Kraft gegeben, weil er natürlich eine gewisse Erfahrung mit sich gebracht hat."

Von Willis Tod haben Julian und seine Verlobte Stephanie Schmitz (26) durch die Presse erfahren: "Das war wie ein Schlag ins Gesicht. Es ist noch mal etwas anderes, wenn du eine Person vor ein paar Monaten erlebt hast. Wie sie geweint hat, gelacht hat, gestikuliert hat. Und diese Person dann auf einmal weg ist", erklärte der 28-Jährige.

Willi Herren, Julian Evangelos, Calvin Kleinen und Ludwig Heer bei "Temptation Island V.I.P"

Willi Herren, Julian Evangelos, Calvin Kleinen und Ludwig Heer

Stephanie Schmitz und Julian Evangelos

