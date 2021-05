Tanja Szewczenko (43) darf wieder nach Hause! Am 28. April gab die einstige Alles was zählt-Darstellerin stolz bekannt, dass sie ihre Zwillinge Luis und Leo auf die Welt gebracht hat. Da die beiden Babys früher als geplant geboren wurden, mussten sie unter anderem zunächst noch mit einer Magensonde versorgt werden. Auch die Dreifach-Mutter musste sich von den Strapazen eines Kaiserschnitts erholen: Doch jetzt darf Tanja mit Luis und Leo das Krankenhaus endlich verlassen!

"Tag X ist gekommen, wir dürfen nach Hause", freute sich die Schauspielerin in ihrer Instagram-Story. Doch der 43-Jährigen fiel der Abschied von der Klinik sichtlich schwer. Sie habe die Ärzte und das gesamte Pflegeteam des Rheinland Klinikums Neuss sehr ins Herz geschlossen, berichtete die einstige Eiskunstläuferin. "Ich freue mich wahnsinnig auf zu Hause, es war aber auch total toll hier. Das Team war total achtsam und liebenswürdig", schwärmte sie von den Krankenhausmitarbeitern.

Von ihrer Community habe Tanja zu hören bekommen, dass man nicht in allen Kliniken so viel Unterstützung erfahre, wie sie ihren Fans zeigte. Doch sie habe bereits im Vorfeld gewusst, was sie im Rheinland Klinikum erwarten würde. Auch Töchterchen Jona wurde dort geboren. "Das war eine besondere Zeit hier, die unterstützend und prägend war. Deswegen bin ich ganz froh", ließ Tanja ihre Follower wissen.

Instagram / tanjaszewczenko Leo und Luis, die Söhne von Tanja Szewczenko

Instagram / tanjaszewczenko Leo und Luis, Zwillinge von Tanja Szewczenko

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko mit ihrem Mann Norman und Tochter Jona

