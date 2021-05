Stefanie Heinzmann (32) erinnert sich bei Sing meinen Song an einen Wendepunkt ihres Lebens. Über 13 Jahre ist es her, dass die Musikerin Stefan Raabs (54) Gesangswettbewerb "SSDSDSSWEMUGABRTLAD", der im Rahmen seiner Show TV Total veranstaltet wurde, für sich entschieden hat und bis heute die Charts erobert. Doch damals, im Alter von gerade mal 18 Jahren, hatte sich die Schweizerin kaum zugetraut, diesen Weg einzuschlagen. Um die Castingshow-Teilnahme überhaupt zu wagen, hatte sie Antrieb von außen gebraucht.

Ihr sieben Jahre älterer Bruder Claudio habe sie damals dazu ermutigt, sich für den Gesangswettbewerb zu bewerben. Dagegen hatte sich Stefanie jedoch zunächst gewehrt und wollte nicht im Fernsehen zu sehen sein. "Ich war 18 Jahre alt und höchst pubertär und hatte auch sonst so meinen Rucksack zu tragen", erinnerte sich die Sängerin. Ein Argument ihres Bruders hatte sie dann aber doch umstimmen können: "Stefanie, wenn du da jetzt nicht mitmachst, dann wirst du es bereuen, wenn die Castingshow läuft und du es gar nicht versucht hast." Claudio war schon damals von ihrem Talent überzeugt und hatte damit den Stein ins Rollen gebracht.

Ihre "Sing meinen Song"-Kollegin Nura (32), in der eine große Bewunderin Stefanies steckt, hatte den Verlauf der Castingshow damals verfolgt. "Du warst die Realste von allen!", versichere die Rapperin. Für sie sei die "My Man Is A Mean Man"-Interpretin eine wahre Inspiration gewesen. "Ich dachte mir: 'Yes, ich kann's auch schaffen. Wenn sie da gewinnt, dann habe ich die Hoffnung noch nicht verloren'", erinnerte sich die Künstlerin.

Getty Images Stefanie Heinzmann im Jahr 2009

Getty Images Stefanie Heinzmann und ihr Bruder Claudio bei der 1Live Krone in Bochum, 2011

TVNOW / Markus Hertrich Nura bei "Sing meinen Song" 2021

