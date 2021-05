Sie waren ein echtes Dream-Team! Influencerin Sara Kulka (30) und Model Kasia Lenhardt (✝25) lernten sich 2012 bei der Kult-Sendung Germany's next Topmodel kennen. Die beiden Teilnehmerinnen verstanden sich auf Anhieb wunderbar und wurden zu engen Freundinnen. Doch Anfang Februar kam der Schock: Kasia wurde tot in einer Berliner Wohnung aufgefunden. Nach einem Zusammenbruch und einer Insta-Pause meldete sich Sara Kulka Ende April wieder bei ihren Followern und gedachte ihrer Freundin. Auch jetzt ist die 30-Jährige oft in Gedanken bei ihrer BFF: Nun teilte sie eine lustige Erinnerung mit Kasia.

Während ihrer Zeit bei GNTM hatten Sara und Kasia besonders viel Spaß zusammen. Das zeigte Sara jetzt erneut in ihrer Instagram-Story. In einer Fragerunde verriet die Influencerin, dem damaligen Juroren Thomas Hayo in den Hintern gekniffen zu haben! "Ich hatte damals eine Wette mit Kasia", sagte sie und erklärte, dass die Aktion bei der Abschlussparty der Show stattfand. "Ich war sehr besoffen und Thomas hat es völlig ignoriert, als ich ihn in den Po gekniffen habe", schrieb die 30-Jährige belustigt und fügte einen Lachsmiley hinzu.

Kurz vor der Auflösung dieser Story machte Sara eine Umfrage mit ihren Followern. Diese sollten bei den verschiedensten Situationen einschätzen, ob sie wahr oder falsch wären. Bei der Thomas-Story stimmten 80% der Teilnehmer für 'wahr'. Saras Fans scheinen die Insta-Beauty wohl gut zu kennen.

Anzeige

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Influencerin

Anzeige

Instagram / sarakulka_ Models Sara Kulka und Kasia Lenhardt

Anzeige

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de