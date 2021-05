Wie steht es um die Familienplanung von Samantha und Serkan? Das Paar lernte sich 2019 in der Kuppelshow Hochzeit auf den ersten Blick kennen und ist seitdem glücklich verheiratet. Erst vor wenigen Wochen krönten die zwei ihre Liebe mit dem ersten gemeinsamen Nachwuchs. Aber soll Sohnemann Kilian Koray ein Einzelkind bleiben oder ist noch ein Geschwisterchen geplant? Das hat Sam nun im Promiflash-Interview verraten.

"Wir wollten beide eigentlich immer zwei Kinder haben. Nach der Bilderbuchschwangerschaft und der eigentlich sehr gut verlaufenen Geburt können wir uns tatsächlich auch noch ein zweites Kind vorstellen", offenbarte die Braunschweigerin im Gespräch mit Promiflash. Allerdings hat sie auch Sorge, dass bei Baby Nummer zwei alles anders kommen könnte: "Und man sagt ja auch immer, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Also lassen wir uns mal überraschen, was noch so passiert."

Daraus, dass auch die erste Entbindung kein Zuckerschlecken war, macht Sam kein Geheimnis. "Ehrlich gesagt: Es war die Hölle. Wir hatten keine Komplikationen und mit zwei Stunden Wehen kann ich mich sicherlich auch nicht beschweren. Aber es hat trotz alledem gereicht, zwischendrin mal kurz zu sterben", erzählte sie. Unter anderem habe sie danach eine gerissene und eine geprellte Schamlippe gehabt. Mittlerweile gehe es ihr körperlich jedoch wieder gut.

