Was sagt Matthias Höhn (25) zu den Gerüchten um Jenefer Riili? In den vergangenen Tagen machten immer wieder Spekulationen die Runde: Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin habe eine Affäre mit Chris Broy, den sie bei den Dreharbeiten zu Kampf der Realitystars kennengelernt hatte. Angeblich soll Jenni auch der Grund für die Trennung von Chris und Evanthia Benetatou (29) sein. Nun äußerte sich Jenefers Ex Matze zu der Situation.

Im Promiflash-Interview sprach der Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller über die Beziehung zu seiner einstigen Freundin und auch über die aktuell kursierenden Gerüchte bezüglich ihrer angeblichen Liaison mit Chris. "Ich kann dazu nichts großartig sagen, außer, dass es nicht gerechtfertigt ist, was Jenni gerade an Nachrichten und an Hass bekommt", stellte er klar.

Die Mutter eines Sohnes muss sich momentan tatsächlich vielen Hatern im Netz aussetzen und das geht nicht spurlos an ihr vorbei. "Ich kenne die Wahrheit, und trotzdem ist es für mich nicht leicht, so durch den Dreck gezogen zu werden", erklärte sie kürzlich via Instagram. Einige Dinge, die gesagt wurden, habe sie sich sehr zu Herzen genommen.

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und Matthias Höhn im Februar 2020

Anzeige

Instagram / chris_broy Chris Broy, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Jenefer Riili mit Sohn Milan und Freund Matthias Höhn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de