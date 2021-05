Es geht um den Einzug ins große Finale! In der vergangenen Let's Dance-Folge war für Auma Obama der Traum vom Dancing Star 2021 geplatzt, sodass am Freitag die letzten vier Paare im Halbfinale gegeneinander antreten. So kurz vor dem großen Finale der beliebten Tanzshow möchte sicherlich kein Promi mit seinem Profi-Tanzpartner ausscheiden, weswegen sich die diesjährigen Kandidaten wohl mächtig ins Zeug legen werden: Jetzt ist bekannt, mit welchen Tänzen zu welchen Songs die Paare über das Parkett fegen werden!

GZSZ-Star Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin (34) treten laut RTL mit einen Paso doble zum Song "The Hanging Tree" von James Newton Howard (69) und Jennifer Lawrence (30) im Halbfinale an. Außerdem wird das Tanzpaar einen Cha-Cha-Cha zu "Ladida" von Crispie und Ilira zum Besten geben. Fußballprofi Rúrik Gíslason (33) und Renata Lusin (33) wollen die Zuschauer mit einem emotionalen Contemporary zu "Bruises" von Lewis Capaldi (24) überzeugen. Außerdem gibt es von den beiden einen Charleston zu "The Ding Dong Daddy of the D Car Line" der Band Cherry Poppin' Daddies.

Boxer Simon Zachenhuber und seine Tanzpartnerin Patricija Belousova wollen mit einem Quickstepp zu "Wer wenn nicht wir" von Wincent Weiss (28) ins Finale von "Let's Dance" einziehen. Die Zuschauer bekommen von dem Paar auch einen Tango zu "What Is Love" von Haddaway geboten. Nachdem Nicolas Puschmann (30) und Vadim Garbuzov (34) schon ausgeschieden waren, freut es sie jetzt umso mehr, doch noch im Halbfinale der Show antreten zu können. Sie möchten mit einem Paso Doble zu "Boléro" von Maurice Ravel und einen Jive zu "Great Balls Of Fire" von Jerry Lee Lewis das Herz der Zuschauer erobern. Auf welches Paar freut ihr euch am meisten? Stimmt unten ab!

Getty Images Kathrin Menzinger, Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance"

Getty Images "Let's Dance" 2021: Rúrik Gíslason und Renata Lusin

Getty Images Valentina Pahde und Valentin Lusin, "Let's Dance"-Kandidaten 2021

