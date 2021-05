Bei Sing meinen Song sind Joris (31) und DJ BoBo (53) derzeit gemeinsam zu sehen und geben die Werke des jeweils anderen und ihrer weiteren Mitstreiter zum Besten. Für den deutschen Chartstürmer stellte sich der Eurodance-Star sogar einer immensen Herausforderung und sang ausnahmsweise auf Deutsch. Doch immerhin scheint DJ BoBo dem "Herz über Kopf"-Interpreten auch etwas zu Dank verpflichtet zu sein. Hinter den Kulissen hat ihm Joris nämlich das Leben gerettet!

Im Interview mit Vipstagram berichtete der 31-Jährige von den Ereignissen während der Dreharbeiten. Eines Abends unterhielt Gentleman (47) wieder einmal mit einer witzigen Anekdote die Runde und erwischte dabei ausgerechnet den Tag, an dem sich DJ BoBo an Baileys auf Eis versuchen wollte. "Dann hat er sich so dermaßen verschluckt, dass es sehr, sehr brenzlig wurde kurz", erinnerte sich Joris. Geistesgegenwärtig hatte dieser jedoch mit einem Rettungsgriff parat gestanden. "Ich musste ihm mit einem 'Heimlich-Manöver' dabei helfen, den Eiswürfel wieder raus zu bekommen", erzählte der Sänger.

Dass Joris überhaupt mit dem Schweizer Musiker an "Sing meinen Song" teilnehmen darf, ist für den deutschen Liedermacher eine große Ehre. Eine solche Musikgröße seine Songs spielen zu sehen, habe ihn mit einem Lächeln erfüllt. "Ich weiß noch, wie DJ BoBo angefangen hat mit 'Herz über Kopf', und ich saß da und habe gedacht: 'Okay, DJ BoBo ist musikalisch wohl am weitesten von meiner Entwicklung entfernt'", bemerkte der gebürtige Niedersachse in der Musikshow.

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Der "Sing meinen Song"-Cast 2021

Anzeige

Getty Images DJ BoBo beim Echo in Berlin im März 2010

Anzeige

Getty Images Joris bei der 1Live Krone in Bochum im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de