Sie bekommen auf den letzten Metern noch einmal Zuspruch von ihren Liebsten! Im heutigen Halbfinale von Germany's next Topmodel muss Model-Mama Heidi Klum (47) entscheiden, wenn sie kommende Woche ins große Finale einziehen lassen will. Doch bevor die Entscheidung ansteht, bekommen ihre sechs verbliebenen "Meeedchen" noch einmal krassen Familiensupport – dieses Mal aber nicht persönlich. Alex (23), Ashley, Soulin, Dascha (21), Romina (21) und Yasmin (19) bekommen Briefe von ihren Familien!

Diese Worte lösten bei den Halbfinal-Girls eine Menge aus: Kurz vor der Zielgeraden hatten die Liebsten der sechs verbliebenen Kandidatinnen Post geschickt. Vor allem Dascha, Soulin und Romina wurden beim Vorlesen der Briefe von ihren Gefühlen überwältigt. Nur Alex verhielt sich etwas reservierter und erklärte: "Für mich ist das sehr, sehr schwer und ich bin schon fast dankbar, dass nicht so viel drin ist. Emotionen öffentlich zuzulassen, ist nicht mein Ding." Für die 23-Jährige seien Gefühle einfach etwas sehr Intimes.

Doch nicht nur geschriebene Zeilen erreichten die Mädels in ihrem schicken Berliner Loft – auch das eine oder andere Goodie zur Aufmunterung durfte in den Päckchen nicht fehlen. So konnte sich Soulin über eine Piñata freuen, während Yasmin ein riesengroßes Porträt von sich auspackte. Aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise mussten Familie und Freunde in diesem Jahr etwas kreativer werden, da sie – wie sonst eigentlich üblich – die Laufstegküken nicht besuchen konnten.

