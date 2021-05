Nun ist es bald wieder so weit! Die Fans dürfen sich auf den Startschuss von Bauer sucht Frau freuen. In der mittlerweile 17. Staffel wird Inka Bause (52) ab Pfingstmontag wieder einmal versuchen, den ein oder anderen Landwirt mit flirtwilligen Damen zusammenzubringen. Wie sich bereits jetzt abzeichnet, dürfte besonders einer keine Schwierigkeiten haben, gut anzukommen. Landwirt Björn Diefenbach hat nämlich echtes Potenzial, der Hottie der neuen Staffel zu werden!

Das Leben ist kein Ponyhof? Für ihn schon! Landwirt Björn kümmert sich auf seinem Hof nämlich um gleich 50 Pferde und zehn Ponys. Optisch trumpft er mit seinem Sixpack und seiner blonden Wallemähne so richtig auf. Besonders wichtig ist ihm deshalb auch womöglich, dass seine Zukünftige an diesem Look nichts ändert. Gegenüber Bild stellt er klar: "Die schneide ich so schnell nicht ab, auch nicht für eine Frau." Dass er zudem noch Gitarre spielen und singen kann, wird in dieser Staffel vermutlich für Romantik pur sorgen!

Bereits in der letzten Staffel war ein Bauer besonders beliebt: Patrick Romer. Der Rinderzüchter vom Bodensee brach sogar einen Rekord. Damals berichtete Bild, dass der 25-Jährige sage und schreibe 10.000 Zuschriften erhalten habe. Ob Björn dem Womanizer aus Süddeutschland den Rang ablaufen kann, wird sich zeigen!

Instagram / selber.gemacht Björn Diefenbach, TV-Bauer

TVNOW / Guido Engels Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

Instagram / selber.gemacht Björn Diefenbach, Teilnehmer bei "Bauer sucht Frau" 2021

