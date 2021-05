Stefan Mross (45) Tante und Cousine finden heute ihre letzte Ruhe. Vor zwei Wochen machten schreckliche Nachrichten die Runde: Die beiden Familienangehörigen des Schlagerstars wurden erschossen. Bei dem Mörder soll es sich um den Ex-Freund von Stefans Cousine handeln, der sie und ihre Mutter zuvor monatelang gestalkt haben soll. Am Donnerstag nahmen bereits Nachbarn und Bekannte von den zwei Österreicherinnen Abschied. Am heutigen Freitag sollen sie beigesetzt werden.

Wie Bild berichtet, wurden die beiden Mordopfer bereits am Donnerstag in der Aussegnungshalle eines kleinen Ortes in der Nähe von Salzburg aufgebahrt. Stefan hat einen Kranz mit Rosen und einer rosafarbenen Schleife mit der Aufschrift "In lieber Erinnerung" geschickt. Die Trauerfeier findet heute in der Pfarrkirche des Ortes statt. Auf dem Friedhof sollen die beiden gemeinsam in dem Grab des Mannes seiner Tante beerdigt werden. "Aber zuvor werden sie eingeäschert, das ist hier so üblich", erklärte eine Bekannte.

Stefan meldete sich nur wenige Tage nach dem Doppelmord mit einem emotionalen Beitrag auf Instagram. "Erinnerungen sind kleine Sterne, die tröstend in das Dunkel unserer Trauer leuchten", schrieb er zu einem gemeinsamen Foto mit seiner Frau Anna-Carina Woitschack (28).

ActionPress Pfarrkirche, in der die Trauerfeier von Stefan Mross' Tante und Cousine stattfindet

Getty Images Stefan Mross, Moderator

Getty Images Stefan Mross, Sänger

