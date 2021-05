Das ist aber auch wirklich eine Hausnummer! Rúrik Gíslason (33) gehört zu den Halbfinalisten der aktuellen Let's Dance-Staffel. Kein Wunder, denn schließlich liefert der isländische Kicker Woche für Woche ab und begeistert mit seinen Performances die Zuschauer. Die kommende Show hat es jedoch in sich. Der legendäre Impro Dance Even More Extreme steht an – und vor dieser Challenge haben Rùrik und seine Trainerin Renata Lusin (33) richtig Respekt.

Die Herausforderung besteht bei der Impro darin: Die Tanzpaare bekommen während der Sendung durch Auslosung einen Tanz zugewiesen – da die Kandidaten mittlerweile jegliche Tänze aufs Parkett gebracht haben, kennen sie theoretisch alle Schritte. In der Praxis sieht das Ganze aber etwas komplizierter aus. Denn selbst Überflieger Rùrik kann nicht auf Anhieb alle bereits performten Tänze abrufen. "Ich habe Rúrik gefragt: Kannst du die Salsa noch? Und er nur so: Salsa?", erzählt Renata im Interview mit RTL.de, während der Sportler einfach nur fassungslos mit dem Kopf schüttelt und am liebsten das Weite suchen würde.

Promis und Profis wissen also bis zum Schluss nicht, was auf sie zukommt – und dann beträgt die Vorbereitungszeit auch nur anderthalb Minuten. In dieser Zeit müssen die Duos sich umziehen und eine Choreo auf die Beine stellen. Die Musik bekommen die prominenten Teilnehmer sogar erst 30 Sekunden vor dem Auftritt zu hören.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

Anzeige

Getty Images Rúrik Gíslason bei "Let's Dance" 2021

Anzeige

Getty Images Renata Lusin und Rúrik Gíslason, "Let's Dance"-Duo 2021

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Rúrik Gíslason und Renata Lusin bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de