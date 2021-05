Jede Woche verblüfft Valentina Pahde (26) mit ihrer Leistung die Let's Dance-Jury und tanzte sich mit ihrem Coach Valentin Lusin (34) inzwischen sogar bis ins Halbfinale. Alleine in den vergangenen zwei Shows konnte die GZSZ-Darstellerin sich über die Höchstwertung freuen. Sowohl für ihren kreativen Contemporary in der vergangenen Woche als auch für ihren Magic Moment in der Vorwoche gab es 30 Punkte von der Jury. Doch hinter den Auftritten der Münchnerin steckt auch eine Menge Arbeit. Promiflash verriet Valentina nun, wie sie dabei oft ihr Limit erreicht.

Mit jeder Woche steigt für die Schauspielerin das Arbeitspensum. "Auch ich komme an meine Grenzen – körperlich und mental. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann mir gar nichts mehr merken", gestand die 26-Jährige im Promiflash-Interview. Immerhin stehen im Halbfinale nicht nur zwei Haupttänze, sondern auch noch der Impro-Dance an. Letztendlich meistert sie dann aber doch jede Herausforderung. "Am Ende des Tages tanzen wir unsere Durchgänge durch, und ich bin immer wieder überrascht, wie gut wir das zusammen machen in dieser kurzen Zeit", gab sich Valentina zufrieden.

Gegen eine kleine Pause hätte Valentina trotzdem hin und wieder nichts einzuwenden. Einen freien Tag mehr in der Woche würde sie sich manchmal wünschen, doch missen will die TV-Bekanntheit ihre Trainingszeit auch nicht. "Ich bin selber überrascht, wie ich mich jeden Sonntag aufs Neue freue, zum Training zu gehen, Valentin zu sehen und etwas Neues zu lernen", erzählte der Serienstar.

Getty Images Cheyenne und Valentina Pahde mit Valentin Lusin

Getty Images Valentina Pahde und Valentin Lusin

Getty Images Valentin Lusin und Valentina Pahde in der siebten "Let's Dance"-Liveshow

