Welche Promis tanzen sich heute Abend ins Let's Dance-Finale? In dem beliebten RTL-Tanzwettbewerb wird die Luft immer dünner: Nachdem in der vergangenen Woche Barack Obamas Halbschwester Auma und Profi Andrzej Cibis (33) ihre Koffer packen mussten, sind nur noch vier Stars im Rennen um den Pokal: Valentina Pahde (26), Rúrik Gíslason (33), Simon Zachenhuber und Nicolas Puschmann (30). Doch wer von ihnen schafft den Einzug ins "Let's Dance"-Finale?

Viele Zuschauer dürften den Eindruck haben, Valentina sei schon sicher im Finale. Immerhin räumt die GZSZ-Darstellerin mit Tanzpartner Valentin Lusin (34) regelmäßig die vollen 30 Punkte bei der Jury ab. Sie betonte allerdings erst kürzlich "kein Übermensch" zu sein – ist ihr Weiterkommen in die nächste Runde demnach also doch nicht so sicher? Rúrik Gíslason und Renata Lusin (33) werden es ihr zumindest nicht leicht machen, denn auch sie überzeugen immer wieder mit ihren Auftritten. Erst vergangene Woche legten sie einen heißen Paso Doble aufs Parkett. Zudem wollen auch Nicolas und Simon heute Abend jeweils überzeugen. Letzterer musste in der letzten Woche zwar zittern – für den Boxer ging es dann aber doch gut aus!

Auch wenn Auma nicht mehr dabei ist, dürfte sie heute Abend gebannt die Auftritte ihrer ehemaligen Mitstreiter verfolgen. Wem drückt sie eigentlich die Daumen? "Simon", erklärte sie vor wenigen Tagen in einem Promiflash-Interview, räumte jedoch ein, dass der Boxer starke Konkurrenz habe: "Es wird am Freitag nicht einfach sein." Wer schafft eurer Meinung nach den Einzug ins "Let's Dance"-Finale? Stimmt in der Umfrage ab!

