Heiß, heißer, Rúrik Gíslason (33)! Schon seit mehreren Wochen heizt der isländische Ex-Fußballer den Let's Dance-Fans ordentlich ein: Bei der beliebten TV-Show stellt der Hottie gemeinsam mit Renata Lusin (33) sein tänzerisches Talent unter Beweis – und dabei präsentierte er seinen durchtrainierten Körper bereits in freizügigen Bühnenlooks. Die Outfits der letzten Shows konnte der 33-Jährige jetzt aber sogar noch toppen: Im großen Halbfinale trat Rúrik nämlich komplett oberkörperfrei auf!

Gemeinsam mit seiner Profi-Tänzerin Renata legte Rúrik einen besonders gefühlvollen Contemporary zu dem Hit "Bruises" von Lewis Capaldi (24) aufs Parkett. Passend zu den sinnlichen Bewegungen entschied sich der Sportler für ein besonders körperbetontes Outfit: Er war nämlich nur mit einer eng anliegenden weißen Hose bekleidet – richtig, obenrum trug der Beau gar nichts. "Oh, wow! Hot!", "Das war atemberaubend" oder auch "Purer Sex von Renata und Rúrik", kommentierten beispielsweise drei Twitter-Nutzer die Performance.

Outfit hin oder her, was sagten die Jurorin Jorge Gonzalez (53), Motsi Mabuse (40) und Joachim Llambi (56) zur Leistung des Paares? "Der absolute Hammer. Das war grandios", schwärmte Motsi beispielsweise. Rúrik und Renata durften sich über satte 30 Punkte freuen – und das schon zum zweiten Mal an diesem Abend.

Anzeige

Getty Images Rúrik Gíslason, "Let's Dance"-Kandidat 2021

Anzeige

Getty Images Renata Lusin und Rúrik Gíslason im "Let's Dance"-Halbfinale 2021

Anzeige

Getty Images Renata Lusin und Rúrik Gíslason bei "Let's Dance"

Getty Images Renata Lusin und Rúrik Gíslason bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de