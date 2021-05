Na, da hat Jorge Gonzalez (53) wieder ein ganz besonderes Teil aus dem Kleiderschrank gezogen! Der beliebte Let's Dance-Juror ist bei den Fans inzwischen schon für seine extravaganten Looks bekannt: In vergangenen Folgen der beliebten Tanzshow polarisierte er nicht nur mit gewagten Frisuren, sondern auch immer wieder mit skurrilen und ausgefallen Outfits. Aber kann die Frohnatur das jetzt etwa noch toppen? Im "Let's Dance"-Halbfinale trägt Jorge zumindest einen kunterbunten Feder-Look!

Das "Let's Dance"-Halbfinale bestreitet Jorge in einer besonders schrillen Kombination: Der TV-Star trägt ein kunterbuntes Feder-Oberteil, einen Pailletten-Rock und glitzernde Stiefel. Auf dem offiziellen Twitter-Account der Show neckt das "Let's Dance"-Team den Juror. "Bibo González", taufen die Verantwortlichen den 53-Jährigen liebevoll – eine Anspielung auf den gelben Vogel Bibo aus der Kindersendung "Sesamstraße".

Und wie kommt Jorges extravaganter "Let's Dance"-Look bei den Fans an? Auch die Twitter-Nutzer vergleichen das auffällige Outfit mit beliebten Seriencharakteren aus der Tierwelt. "Wenn Tweety auf Bibo trifft...", meint zum Beispiel ein Nutzer und spielt damit ebenfalls auf Vögel an. Jetzt seid ihr gefragt: Wie gefällt euch Jorges Look – stimmt ab!

Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance"

Getty Images Jorge Gonzalez bei der "Let's Dance"-Kennenlern-Show 2021

Getty Images Jorge González, Motsi Mabuse and Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2021

