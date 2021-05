Romy Wolf macht es offiziell: Sie wird nicht am Germany's next Topmodel-Finale teilnehmen! Am kommenden Donnerstag kürt Heidi Klum (47) schon zum 16. Mal die Siegerin ihrer Modelshow. Romina Palm (21), Dascha Carriero (21), Soulin Omar und Alex Mariah haben sich gegen ihre Konkurrentinnen durchgesetzt und kämpfen im Showdown in Berlin um den Siegertitel. Wie in den Jahren zuvor, werden auch die ausgeschiedenen Kandidatinnen über den Laufsteg schweben. Ein Wiedersehen mit Romy gibt es aber leider nicht.

Das teilt die Görlitzerin ihren Fans nun persönlich in ihrer Instagram-Story mit. "Ich wurde nicht eingeladen. Ich bin nicht beim Finale dabei", gibt sie in dem Video preis. Den genauen Grund dafür kenne sie nicht. "Ich glaube aber, dass es daran liegt, dass ich freiwillig gegangen bin", munkelt Romy. Auch für den Personality Award sei sie deshalb – so glaubt sie – nicht nominiert worden.

Die 19-Jährige stieg Anfang April freiwillig wegen einer allergischen Reaktion aus dem Format aus. Dass sie nicht zum GNTM-Finale eingeladen wurde, findet sie schade. "Ich bin sehr traurig darüber, weil ich supergerne beim Finale dabei gewesen wäre. Ich weiß, wie sehr sich die Mädels alle auf das Wiedersehen freuen und ich bin halt nicht dabei", updatet Romy ihre Community mit trauriger Miene.

Anzeige

Instagram / romy.gntm2021.official Romy Wolf, GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / romy.gntm2021.official Model Romy Wolf

Anzeige

Instagram / romy_wolf_ Romy Wolf im Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de