Kim Kardashian (40) macht für einen besonderen Look jede Menge Kohle locker! Die Unternehmerin ist ein riesiger Fan der Jackson-Familie. Vor gut eineinhalb Jahren bezahlte die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin umgerechnet schlappe 53.000 Euro für einen Look von "King of Pop" Michael (✝50) als Geschenk für ihre Tochter. Jetzt hatte es der angehenden Juristin ein Outfit dessen Schwester Janet (55) angetan – und dafür blechte Kim mal eben stolze 20.000 Euro!

Anlässlich des 55. Geburtstags der Musikerin bot das Auktionshaus Juliens Auctions mehrere ihrer Kleidungsstücke zur Versteigerung an. Kim nutzte diese Chance – und konnte tatsächlich einen Look ergattern, den Janet 1993 in ihrem Musikvideo zum Song "If" getragen hatte. "Happy Birthday, Queen. Ich bin ein riesiger Fan und kann nicht glauben, dass ich dieses Outfit bekommen habe!", teilte die vierfache Mama die News via Instagram. Wie Juliens Auctions selbst via Social Media bestätigte, ging die Kombi aus Weste und Schlaghose für 25.000 US-Dollar, umgerechnet als rund 20.000 Euro, über den Tisch.

Eine starke Summe, die Kim da für den Look verprasste – doch für die Noch-Ehefrau von Kanye West (43) dürften das Peanuts sein. Schließlich ist die 40-Jährige seit Kurzem offiziell Milliardärin. Alleine ihre Marke Skims ist letzten Berichten zufolge 1,3 Milliarden Euro wert.

Sängerin Janet Jackson in Hongkong

Kim Kardashian im September 2016 in Paris

Kim Kardashian im Mai 2021

