Was denkt Kubilay Özdemir über Georgina Fleurs (31) Schwangerschaft? Seit einigen Tagen ist es nach wochenlangen Gerüchten endlich offiziell: Die Reality-TV-Bekanntheit erwartet ihren ersten Nachwuchs. Allem Anschein nach handelt es sich bei dem Vater ihres ungeborenen Babys um ihren Ex-Freund Kubi. Dieser hat bisher zu den News geschwiegen – äußert sich nun aber im Gespräch mit Promiflash zum ersten Mal zu der Schwangerschaft.

"Man wird schon sehen, ob es meine Nase trägt", will er seine Vaterschaft nicht konkret bestätigen – gibt aber dennoch zu: "Ich habe mein Kind deponiert." Gleichzeitig erklärt er seine Sicht der Dinge – und seine Vorstellungen über die Zukunft: Georgina trage das Baby seiner Meinung nach nur aus. "Das Kind kommt so oder so früher oder später zu mir. Wenn das Kind 14 Jahre alt ist, kommt es spätestens zu mir."

Ein harmonisches Miteinander hört sich anders an – tatsächlich kracht es zwischen den beiden gerade wieder gewaltig. Sie machen sich öffentlich schwere Vorwürfe und sprechen von einer erneuten gewaltsamen Auseinandersetzung. Wie Kubi gegenüber Promiflash erklärte, sei es sogar so sehr eskaliert, dass die Polizei anrücken musste.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur in Dubai

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir im Mai 2018

Instagram / kubilay_oezdemir Georgina Fleur und Kubilay Özdemir

