Ist Lindsey Vonn (36) etwa wieder vom Markt? Die Skirennläuferin sorgte bereits Ende 2020 für Schlagzeilen rund um ihr Liebesleben: Denn die Beauty und ihr damaliger Verlobter Pernell Karl Subban (32) trennten sich überraschend im Dezember nach einer dreijährigen Beziehung. Doch die Profi-Sportlerin scheint bereits über das plötzliche Scheitern der Beziehung hinweg zu sein: Lindsey wurde nämlich unlängst mit einem Neuen an ihrer Seite gesichtet!

Paparazzi erwischten die 36-Jährige und ihren angeblichen Liebsten Diego Osorio bei einem entspannten Spaziergang durch den Central Park in New York. Der spanische Gründer einer exlusiven und teuren Tequilamarke und Lindsey sollen in der Öffentlichkeit Händchen gehalten haben. Außerdem packte ein Insider bereits gegenüber PageSix aus: "Die Liebelei hat erst kürzlich begonnen, aber es bewegt sich in eine ernsthaftere Richtung."

Die beiden sollen sich über einen gemeinsamen Freund kennengelernt haben. Lindsey und Diego genießen ihre gemeinsame Zeit offenbar sehr – und sind gespannt, wohin die Reise für sie geht, plauderte die Quelle im Interview aus. "Sie sind abenteuerliche Seelen", hieß es weiter. Klingt so, als hätten sich da zwei gefunden.

