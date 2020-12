Für Lindsey Vonn (36) endet 2020 mit einem augenscheinlich plötzlichen Liebes-Aus. Eigentlich galten die Skirennläuferin und ihr Partner Pernell Karl Subban (31) als eines der Traumpaare in der Sportwelt. Vor mittlerweile einem Jahr machte Lindsey mit ihrer zweiten Verlobung sogar besondere Schlagzeilen, denn sie war es, die ihren Liebsten beim zweiten Mal fragte, ob er sie heiraten möchte. Damals lautete die Antwort ja, doch nun gibt es ein trauriges Update: Die 36-Jährige und der Eishockeyspieler haben sich getrennt.

Dass die Sportler ihre doppelte Verlobung gelöst haben, gab Lindsey am Dienstag via Instagram bekannt. Demnach hätten sie eine unvergessliche Zeit in den vergangenen drei Jahren gehabt, P. K. sei zudem ein liebevoller Mann, den sie sehr respektiere. "Dennoch haben wir uns nach langer Überlegung dazu entschlossen, künftig getrennte Wege zu gehen. Wir wollen Freunde bleiben und lieben uns noch immer", erklärte sie.

Auch ihr ehemaliger Verlobter postete ein Statement auf Social Media: "Lindsey ist einer der fürsorglichsten Menschen, die ich kenne. Ich werde unsere gemeinsame Zeit als Paar und die vielen schönen Momente, die wir geteilt haben, immer schätzen." Schon nach dem ersten Hochzeitsantrag hatte es das Paar mit dem Heiraten gar nicht eilig. "Wir sind gerade so beschäftigt. Ich versuche gerade, einfach den Moment und die Verlobung zu genießen", hatte die Ex-Freundin von Tiger Woods (45) 2019 im Vogue-Interview verraten.

Instagram / lindseyvonn P. K. Subban und Lindsey Vonn

Getty Images Lindsey Vonn im Januar 2020

Getty Images P. K. Subban und Lindsey Vonn im Juli 2019

