Anne Wünsche (29) scheint mit angezogener Handbremse in ihr wiedergewonnenes Liebesglück zu starten. Vor noch nicht einmal einer Woche verkündete die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihre große Versöhnung mit Karim. Im vergangenen Jahr hatte sich das Paar nach knapp einem Jahr Beziehung getrennt, doch seit einem Monat sind die beiden wieder zusammen. Im Netz gibt sich Anne allerdings noch etwas skeptisch, was ihre Zukunft mit dem Synchronsprecher angeht.

Via Instagram postete die zweifache Mutter ein Foto von sich und Karim. "Ich habe keine Ahnung, wie lange unsere Reise gehen wird. Vielleicht ist der zweite Anlauf nur der große Wunsch danach, dass es funktioniert", gibt sich die 29-Jährige in den Zeilen darunter misstrauisch. Doch Anne hat die Hoffnung, dass doch alles gut werden wird. "Mag sein, dass ich da wieder wie eine typische Disney-Prinzessin denke", räumte sie ein. Am Ende wolle sie einfach nur das Gefühl haben, angekommen zu sein.

Dass es überhaupt je wieder so weit kommt und sie einen zweiten Versuch mit Karim startet, hat die Internetbekanntheit wohl selbst nicht kommen sehen. "Ich habe nach der Trennung nicht mal ansatzweise daran geglaubt, dass es noch mal ein Wir geben wird. Ich war mir sogar ziemlich sicher: Dieses Kapitel ist zu Ende!", gestand Anne in ihrem Post. Den Grund für das damalige Beziehungsende sieht die ehemalige Seriendarstellerin rückblickend in der Gereiztheit, die ihre Antibabypille bei ihr verursacht hatte.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Freund Karim

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Karim und Anne Wünsche im Thailand-Urlaub

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Karim und Anne Wünsche

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de