Jetzt weiß es auch ganz Hollywood: Nick Viall (40) hat eine neue Freundin. Der ehemalige US-Bachelor machte bereits Anfang des Jahres via Instagram offiziell, dass er wieder in festen Händen ist, nachdem ihm Flirts mit Rumer Willis (32), Rachel Bilson (39) und January Jones (43) nachgesagt worden waren. Und wer ist die Glückliche? Ihr Name ist Natalie Joy. Anscheinend meint es der Ex-Rosenverteiler auch richtig ernst mit ihr, denn: Fünf Monate nach ihrem Couple-Outing feierten die Turteltauben jetzt ihr Pärchen-Debüt auf dem roten Teppich.

Bei keinem geringeren Event als den MTV Movie & TV Awards hatten Nick und Natalie am vergangenen Sonntag ihren ersten gemeinsamen Auftritt. Die Paparazzi-Bilder zeigen: Die zwei haben nur Augen füreinander und wirken einfach restlos glücklich – und auch die Aufnahmen des Abends, die die beiden auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts teilten, erwecken den Eindruck: Sie sind superverliebt ineinander. Bei einem geposteten Foto, auf dem die chirurgische Fachkraft ihren Schatz anhimmelt, scherzt der Reality-TV-Star: "Das war ihr erstes Mal, also wusste sie nicht, dass sie in die Kamera schauen sollte."

In einer der letzten Episoden seines Podcasts "Viall Files" spricht Nick sogar ganz offen über seine Beziehung und bestätigt, was auf den Bildern des Red-Carpet-Debüts bereits deutlich sichtbar ist: Er ist "superglücklich" mit Natalie. "Es gibt Momente, in denen ich denke: 'Du bist wirklich großartig und ich bin glücklich, dass du Teil meines Lebens bist'", schwärmte der 40-Jährige.

Instagram / nickviall Nick Viall und Natalie Joy im März 2021

Getty Images Natalie Joy und Nick Viall bei den MTV Movie & TV Awards in L.A. im Mai 2021

