Niemand liefert dem britischen Königshaus derzeit mehr Skandale als Prinz Harry (36). Zuerst packte der Aussteiger-Royal mit seiner Frau, Herzogin Meghan (39), im TV-Interview bei Oprah über die Königsfamilie aus. Vor Kurzem legte er dann nach, erneut im Gespräch mit der Talk-Legende. Dickie Arbiter, der ehemalige Sprecher der Queen (95), kann kaum nachvollziehen, was in deren Enkel gefahren ist. In seinen Augen ist Prinz Harry derzeit "eine tickende Zeitbombe".

Im Interview mit Bild gab der einstige Palastsprecher seinen Eindruck preis. "Ich muss sagen, dass Harry ein wenig unkontrolliert agiert", findet der 81-Jährige im Hinblick auf dessen Auftritte in der Öffentlichkeit. "Er hat für sich eine Plattform gefunden, wo er jetzt Druck ablassen kann, und ich glaube, das macht er. Und er kümmert sich nicht wirklich darum, wen er verletzt", meinte Arbiter und vermutete weiter: "Ich denke, dass er ein sehr verärgerter junger Mann ist, und er fühlt sich, als wäre er im Stich gelassen worden." Weshalb der 36-Jährige nun denke, mit dem Verlust seiner Mutter, Prinzessin Diana (✝36), in den Medien umgehen zu müssen, könne er nicht nachvollziehen, sagte der Experte.

Obwohl sein älterer Bruder, Prinz William (38), denselben Schicksalsschlag zu verkraften hatte, geht dieser mit der Situation ganz anders um. "William ist sehr ruhig, sehr aufgeräumt, sehr kontrolliert", beschrieb Arbiter den Mann von Herzogin Kate (39). Harry hingegen sei schon in der Kindheit sehr ungestüm und unkontrollierbar gewesen.

Anzeige

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Mai 2021

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im November 2018 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de