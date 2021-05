Das hat es zuvor noch nie gegeben! Seit Freitagabend ist bekannt, welche Promis und Profis im Finale von Let's Dance stehen. Neben Nicolas Puschmann (30) und Vadim Garbuzov (34) haben es auch Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin (34) sowie Rúrik Gíslason (33) und Renata Lusin (33) in die letzte, alles entscheidende Runde geschafft. Damit steht das Ehepaar Lusin zum ersten Mal gemeinsam im Finale der Show – ganz zur Freude Renatas!

"Unser Traum geht in Erfüllung", verriet die Profitänzerin strahlend im Interview mit RTL.de. Sie und ihr Mann hätten viel darüber gesprochen, wie es wäre, zusammen aufs Treppchen zu kommen – und nun sind sie beide unter den letzten drei. "Jetzt stehen wir tatsächlich mit Valentin im Finale. Natürlich freuen wir uns sehr. Wir geben unser Bestes und die Zuschauer entscheiden", erklärte Renata, die natürlich trotzdem alle Hebel in Bewegung setzt, um ihren Schützling Rúrik am Ende zum "Dancing King" zu machen.

Gegenüber Promiflash hatte bereits Valentins Tanzpartnerin Valentina ausgeplaudert, dass die Lusins richtig happy darüber wären. Dass das in einem bösen Konkurrenzkampf endet, glaubt sie aber nicht. "Ich finde es wunderschön anzusehen, dass wir uns, obwohl wir Konkurrenten sind, noch immer so sehr gegenseitig unterstützen und Renata mir einen Tipp gibt und Valentin Rúrik einen Tipp gibt. Und von daher bin ich so positiv überrascht, und ich glaube, die zwei kann nichts auseinanderbringen", stellte die GZSZ-Darstellerin klar.

Instagram / valentinlusin Renata Lusin und ihr Ehemann Valentin

ActionPress Valentin und Renata Lusin im Studio von "Let's Dance"

Getty Images Renata und Valentin Lusin im Dezember 2019

