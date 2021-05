Dass Bibi (28) und Julian Claßen (28) im Rheinland in einer luxuriösen Villa hausen, ist längst kein Geheimnis mehr – und auch über ihr riesengroßes Ferienhaus in Spanien sprechen die beiden im Netz ganz offen und ehrlich: Aktuell befindet sich das Urlaubsdomizil noch mitten in der Bauphase. Trotzdem planen Bibi und Julian schon jetzt, eine weitere Immobilie zu kaufen – und zwar in Dubai!

In ihrem neuen YouTube-Video lässt das Paar zwar ihren traumhaft schönen Malediven-Trip ausklingen – doch auf die beiden wartet auch schon direkt das nächste sonnige Reiseziel. "Morgen geht es dann wieder zurück, beziehungsweise nach Dubai. Wir haben da einen Zwischenstopp", gibt Bibi einen Einblick und erklärt: "Wir sind auf jeden Fall dabei, dort unter anderem in Immobilien zu investieren und müssen uns da mal ein bisschen was angucken."

Nach welcher Art Immobilie die Claßens in der arabischen Metropole suchen, verraten sie in ihrem neuesten Clip allerdings noch nicht. Es bleibt also bislang offen, ob die Eltern von Lio (2) und Emily (1) planen, das gesuchte Anwesen in Zukunft selbst zu beziehen oder es als Kapitalanlage zu nutzen. Was vermutet ihr? Nehmt an der Umfrage teil!

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen vor ihrem Ferienhaus in Spanien

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen mit ihren Kindern, 2021

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihrem Sohn Lio, 2019

