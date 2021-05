Hat Prinz Harry (36) in seiner neuen Heimat schon prominente Freunde gefunden? Der königliche Rotschopf und seine Ehefrau Herzogin Meghan (39) leben seit gut einem Jahr in Kalifornien, genauer gesagt in der Küstenstadt Santa Barbara. In ihrer Nachbarschaft wohnt auch so mancher Hollwood-Star, darunter Orlando Bloom (44). Ob die beiden berühmten Männer in den vergangenen Monaten wohl schon echte Kumpels geworden sind?

Das verriet Harry jetzt in Dax Shepards (46) Podcast "Armchair Expert". Er erklärte, der "Fluch der Karibik"-Star wohne quasi in derselben Straße wie er und teile ein ähnliches Schicksal: Die permanente Belagerung durch neugierige Fotografen. "Vor zwei Tagen erst hat mir Orlando eine Nachricht geschickt – wir sind wegen der Paparazzi in Kontakt", schilderte der werdende Zweifach-Vater die freundschaftliche Verbindung der beiden.

Dass die beiden Männer inzwischen Buddys geworden sind, bestätigte auch Orlandos Verlobte Katy Perry (36) zuletzt. Gegenüber Access Hollywood erklärte sie: "Englische Jungs müssen einfach zusammenhalten!" Die Musikerin plauderte zudem aus, ihr Liebster sei grundsätzlich sehr beliebt in der Nachbarschaft.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

Anzeige

ActionPress Katy Perry und Orlando Bloom im August 2019 in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de