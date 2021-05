Die Vorwürfe gegen Martin Bashir häufen sich. Der BBC-Journalist ist durch sein Interview mit Prinzessin Diana (✝36) im Jahr 1995 bekannt geworden: Das Gespräch der beiden sorgte weltweit für einen Riesenskandal, nachdem Lady Di über ihr Leben in der britischen Königsfamilie ausgepackt hatte. Nun wurde bekannt, dass Martin sie mit gefälschten Dokumenten im Interview hinters Licht geführt und manipuliert hatte. Dianas Bruder wirft ihm vor: Er habe Diana sogar illegalerweise abgehört.

Earl Spencer erhebt jetzt weitere schwere Anschuldigungen gegen den Kolumnisten. Er sei sich sicher, dass der Reporter Abhörgeräte in Dianas Wohnung im Kensington Palace angebracht hatte. So habe er Informationen über die Ex von Prinz Charles (72) sammeln können und nutzte diese daraufhin, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Laut The Times hätten einige von Dianas Bediensteten mitbekommen, wie Bashir in ihrem Apartment eine Wanze aus ihrem Radio gezogen hatte.

Laut ihrem Bruder hatte die 36-Jährige das Interview damals zwar aus freien Stücke gegeben, ihre Unsicherheiten seien aber von Bashir "geschickt gefüttert" worden. Earl hat gerade erst von Scotland Yard verlangt, den Nachrichtensender BBC wegen des Interviews von 1995 zu untersuchen.

Getty Images Martin Bashir, 2019

SIPA PRESS / ActionPress Prinzessin Diana im BBC-Interview, 1995

Getty Images Journalist Martin Bashir

