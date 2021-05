Priyanka Chopra (38) ist extrem beeindruckt von ihrem Mann Nick Jonas (28)! Am vergangenen Sonntag fanden die alljährlichen Billboard Music Awards in Los Angeles statt. Die Preisverleihung wurde in den vergangenen drei Jahren von Kelly Clarkson (39) moderiert – in diesem Jahr übernahm jedoch zum ersten Mal das Jonas Brothers-Mitglied das Mikro und führte souverän durch den Abend. Damit machte der Sänger seine Frau Priyanka extrem stolz!

Erst vor wenigen Tagen hatte Nick sich bei den Dreharbeiten zu einer neuen Show verletzt – nichtsdestotrotz stand er kurz darauf am Wochenende bei den Billboard Music Awards auf der Bühne, was seine Partnerin nun in einem Instagram-Post wertschätzt: "Nicht mal eine gebrochene Rippe kann diese Naturgewalt aufhalten. Ich bin so stolz auf dich, Baby! Auf alles, was du tust!", schwärmt die Schauspielerin von ihrem Liebsten.

Sie hebt in ihrem Netzbeitrag vor allem die Arbeitsmoral des 28-Jährigen hervor. "Du inspirierst mich jeden Tag! Du hast heute gerockt. Ich liebe dich so sehr!", schreibt sie und bekommt auf die süßen Worte prompt eine Antwort. "Ich liebe dich mehr", reagiert Nick auf den Post.

Getty Images Nick Jonas, Sänger

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas, 2021

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas

