Jetzt lenkt die BBC offenbar ein: In der vergangenen Woche waren schwere Vorwürfe um die Entstehung des legendären Interviews aufgekommen, das Martin Bashir im Jahr 1995 mit Prinzessin Diana (✝36) führte. Die beiden Söhne der zwei Jahre später tödlich verunglückten Lady Di, Prinz William (38) und sein Bruder Harry (36), meldeten sich kurz darauf mit deutlichen Statements zu Wort. Jetzt erklärte der Senderchef: Er wolle das TV-Gespräch nie wieder in voller Länge ausstrahlen!

Tim Davie hatte den Posten als Generaldirektor der britischen Sendeanstalt im vergangenen Jahr übernommen. In der Radiosendung "BBC 4 Today" stand er nun Rede und Antwort zu dem Skandal um die gefälschten Beweise. Zu dem in Verruf geratenen Gespräch positionierte er sich klar: "Ich habe nicht die Absicht, das Interview jemals wieder auszustrahlen." Gegen kürzere Clips habe er hingegen nichts einzuwenden, solange diese in den Kontext eingeordnet würden, fügte er hinzu.

Ob der königlichen Familie das ausreicht, ist ungewiss. Insiderberichten zufolge sei Dianas Ex-Mann Prinz Charles (72) außer sich, dass immer noch Szenen des Interviews gezeigt werden. Dass die BBC das Gespräch jetzt nur als Ganzes aus dem Programm verbannen will, könnte als zu wenig Entgegenkommen gesehen werden.

Getty Images Prinz Harry und Prinz William, 2018

Getty Images Martin Bashir, Journalist

Getty Images Prinz Charles im Mai 2021

