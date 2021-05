Seal (58) spricht offen über seine Rolle als Vater. Im Jahr 2005 kam das erste Kind des Sängers und seiner damaligen Frau Heidi Klum (47) auf die Welt. Nach Henry (15) folgte Sohnemann Johan (14) sowie Tochter Lou (11) im Oktober 2009. Heidis Tochter Leni (17), die aus der Beziehung zu Flavio Briatore (71) stammt, adoptierte Seal im Laufe der Jahre. 2021 entschied sich das Paar dazu, sich zu trennen, aber sich das Sorgerecht für die Kinder zu teilen: Jetzt verriet Seal, dass er und Heidi nicht immer an einem Strang ziehen, was das Co-Parenting betrifft.

"Es kann herausfordernd sein", weiß Seal, wenn es darum geht, als geschiedenes Elternpaar bei der Kindererziehung auf einen Nenner zu kommen. Das Wichtigste sei für den "Kiss From A Rose"-Interpreten, dass man zusammenarbeite, gab er gegenüber Us Weekly an. "Es erfordert Teamwork. Wenn man ein Team ist, wenn beide Eltern ein Team sind, dann ist es wirklich einfach", erklärte der 58-Jährige. Doch das hatte er mit Ex Heidi selten erlebt. "Ich hatte nie dieses Teamwork [mit Heidi]. Wir hatten nie Teamwork", stellte er klar.

In einem Interview mit Red! gab auch Heidi zu, dass das geteilte Sorgerecht zwischen ihr und ihrem Ex-Mann Seal nicht immer ein Zuckerschlecken sei. "Wir geben uns die größte Mühe, unsere Kinder gemeinsam großzuziehen. Aber manchmal ist es hart", plauderte die 47-Jährige aus.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Seal im August 2010

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kindern, Ehemann Tom und Lenis Freund

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und ihre Tochter Leni

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de