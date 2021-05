Hat es da etwa gefunkt? Im vergangenen Jahr fanden Bauer Peter und seine Hofdame Alina bei Bauer sucht Frau ihr gemeinsames Glück. Jetzt wurden die Kandidaten der neuen Staffel des Flirtformats vorgestellt und einer davon hat es dabei wirklich in sich: Björn Diefenbach lässt bereits vor der ersten Folge Zuschauerherzen höher fliegen! Kommt da auch Alina in Versuchung? Jetzt deutete sie an, dass sie den Hype zumindest nachvollziehen kann...

In ihrer Instagram-Story filmte die ehemalige Kandidatin sich nämlich beim Schauen der Kuppelshow vor dem heimischen Fernseher. Als der Pferdewirt-Hottie sich mit langer Mähne an die Gitarre schmeißt, ist es offenbar um Alina geschehen: Mit einem Kameraschwenk offenbart sie weit aufgerissene Augen und ist sichtlich in Wallung geraten. Während sie sich mit der freien Hand eilig Luft zufächelt, kommentieren ein Flammen-Emoji und die Aufschrift "sprachlos" ihren Gemütszustand.

Doch auch insgesamt zeigte sich die Ex-Hofdame vom diesjährigen Cast begeistert: "Also bisher äußerst sympathische Bauern und eine äußerst sympathische Bäuerin, Wahnsinn! Und ich glaube, es wird eine sehr junge Staffel." Auf ihr Reaktionsvideo zu Björn kamen offenbar auch schon erste Reaktionen: Es seien Nachrichten von Bauer Patrick und Antonia Hemmer gekommen – und von Björns Mama!

TVNOW Die "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Johanna, Maren, Sarah, Alina, Jana, Peter mit Moderatorin Inka

Instagram / selber.gemacht Björn Diefenbach, Teilnehmer bei "Bauer sucht Frau" 2021

TVNOW Alina und Peter bei "Bauer sucht Frau" 2020

