Olivia Laurea blickt auf ihre Zeit bei Ex on the Beach zurück. In der ersten Staffel der Flirtshow hatte die Musikerin sich in den TV-Macho Ferhat (28) verguckt. Aus dem Flirt mit dem Muskelmann wurde allerdings nichts – er hatte sich nach Olivias Exit direkt auf die nächste Singlelady gestürzt. Auch mit ihren Mitstreitern hatte die Berlinerin nicht ausschließlich schöne Momente: Weil Max Schnabel (23) seine Sex-Partnerin Geo abservierte, rastete Olivia damals aus. Doch wie steht die Rothaarige heute zu dem TV-Erlebnis? Promiflash hat nachgehakt.

"Für mich war die Zeit bei 'Ex on the Beach' eine krasse Erfahrung mit schönen Momenten und auch vielen negativen, an denen ich aber wachsen konnte. Ich hätte nichts anders gemacht", zog Olivia im Gespräch mit Promiflash ihr Fazit. Sie sei aber nach wie vor auf eine Sache besonders stolz: "Ich bin extrem froh darüber, dass ich keinen Sex und keine Intimitäten mit Ferhat hatte!" Am Ende habe man das wahre Gesicht des Are You The One?-Teilnehmers und seine "ehrenlosen" Absichten gesehen.

Aber bleibt es für Olivia bei dem einen TV-Auftritt oder ist sie bald in einer anderen Show zu sehen? Aktuell hat die Beauty andere Pläne. "Ich konzentriere mich momentan hauptsächlich auf meine Musik", schilderte sie – wolle für die Zukunft aber nichts ausschließen.

Instagram / olivia.laurea "Ex on the Beach"-Teilnehmerin 2020 Olivia Laurea

TVNOW Olivia und Ferhat bei "Ex on the Beach"

Instagram / _olivialaurea_ Olivia Laurea, 2020

