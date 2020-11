Es war eine der tragischsten Liebesgeschichten im Reality-TV: Olivia Laurea und Ferhat (28) starteten bei Ex on the Beach eine liebliche Romanze. Als Olivia die Show dann überraschend verlassen musste, zerriss das förmlich Ferhats Herz – unter Tränen schwor er ihr, mit keiner anderen Frau in der Sendung anzubandeln. Dieses Versprechen hielt nur wenige Stunden – dann ging der Muskelmann mit Neuzugang Betty auf Tuchfühlung. Im Interview mit Promiflash ist Olivia deshalb nicht besonders gut auf Ferhat zu sprechen.

Promiflash berichtet der Rotschopf, dass Ferhats Techtelmechtel mit Betty absolut unverständlich sei: "Ich fand es schockierend und ekelerregend – zu sehen, was Ferhat mit Betty getrieben hat... Nur ein paar Stunden, nachdem ich raus war", offenbart die Sängerin. Ihrem Ärger macht Olivia reichlich Luft: "In meinen Augen ist er nur noch ein ehrenloses Stück Dreck, das keine kleinste Aufmerksamkeit mehr verdient." Der Kölner habe wohl von vorne bis hinten gelogen, sein Verhalten sei absolut nicht tugendhaft gewesen: "Respekt, Loyalität und Ehrlichkeit sind mir extrem wichtig! Und leider besitzt Ferhat keine einzige dieser Eigenschaften."

Mit ihrer Einstellung steht Olivia übrigens nicht alleine da. Auch Mitkandidat Gigi kritisiert die Aktionen des Fitness-Liebhabers im Promiflash-Interview: "Olivia war ein so liebes Mädchen. Die Art und Weise, wie Ferhat sie dann fallen gelassen hat, war einfach nicht okay", stellt der Italiener fest.

TVNOW Ferhat und Olivia bei "Ex on the Beach" 2020

Instagram / fero_chase Ferhat, Reality-TV-Star

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio, "Ex on the Beach"-Kandidat 2020

