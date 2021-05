Sie ist froh über ihre Entscheidung! Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit Daniela Katzenberger (34) überlegte sich lange, ob sie eine weitere Brust-OP durchführen lassen sollte. Schon seit Jahren wollte sie sich die Brüste straffen lassen, jedoch überdachte sie den großen Eingriff unter Vollnarkose gut. Schlussendlich entschied sie sich für die Beauty-OP, machte sich aber bis zum letzten Moment Sorgen, ob alles gut gehen würde. All diese Gedanken kann die 34-Jährige aber jetzt hinter sich lassen, denn: Sie ist überglücklich mit ihren neuen Brüsten und fühlt sich wieder wohl!

"Meine Nippel und ich, wir haben schon eine Fernbeziehung. Wir standen uns mal näher", begründete Daniela Katzenberger in der Sendung Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca ihren Beauty-Eingriff. Nach dem Stillen ihrer Tochter hingen Danielas Brüste ein wenig und sie trug fast durchgängig einen Sport-BH, erzählte sie in dem Format. "Gerade nach der Geburt von Sophia habe ich mich sehr unwohl gefühlt", sagte die TV-Bekanntheit. Und es mache etwas mit einem, wenn man sich nicht wohl in seinem eigenen Körper fühle, ergänzte sie.

Glücklicherweise war Daniela von dem Werk der Chirurgen sofort begeistert: "Als ich das erste Mal meine Brüste gesehen habe, war ich enttäuscht. Die waren nicht gut, die waren mega", lachte sie euphorisch in die Kamera. "Ich habe mir so ein bisschen mein Leben zurückgeholt", offenbarte die Beauty außerdem. Nun fühle sie sich endlich wieder wie sie selbst und attraktiv. Den alten, fusseligen Sport-BH der letzten Jahre wollen sie und Ehemann Lucas (53) nun verbrennen.

Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca, RTL II Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis bei "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca"

RTLZWEI / Per Florian Appelgren Daniela Katzenberger

Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca, RTL II Iris Klein und Daniela Katzenberger bei "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca"

