Annemarie Carpendale (43) heizt ihren Followern wieder einmal ordentlich ein! Für TV-Formate wie "taff", "red!" und The Voice of Germany steht die Hannoveranerin regelmäßig vor der Kamera und spaltet dort mit ihren Outfits hin und wieder die Meinungen der Zuschauer. Im Netz hingegen präsentierte sich die Moderatorin nun mit deutlich weniger Stoff auf der Haut: Auf heißen Aufnahmen im Badeanzug zeigt Annemarie, was sie hat!

Via Instagram teilte die 43-Jährige gleich vier Bilder, die sie an einem Strand auf Mallorca zeigen. Darauf trägt die Mutter eines Sohnes einen Badeanzug mit Cut-Outs, der ihre fitte Figur perfekt präsentiert. Selbstbewusst posiert die TV-Bekanntheit und setzt dabei auch ihre trainierte Kehrseite in Szene. Neben zahlreichen staunenden Fans scheint auch GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi (32) Gefallen an den Schnappschüssen zu finden. Die Schauspielerin kommentierte die Bilder mit drei Flammen-Emojis.

Die Schwangerschaftsgerüchte, die in den vergangenen Monaten immer wieder um die Frau von Wayne Carpendale (44) kursierten, dürfte sie mit diesen Aufnahmen aus der Welt geschafft haben. Erst im März hatten Fans wegen des Hashtags #zweiteRunde angenommen, ihr Sohn Mads dürfe sich über ein Geschwisterchen freuen. Dabei hatte Annemarie lediglich an einem Tag zwei Sendungen moderiert.

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale beim Moderieren einer Sendung

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale, TV-Moderatorin

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale, TV-Moderatorin

