Für Danielle Lloyd (37) geht ein sehnlicher Wunsch in Erfüllung! Vor knapp zwei Jahren hatte die einstige Celebrity Big Brother-Teilnehmerin einen traurigen Verlust zu verkraften. Drei Monate nach der Hochzeit mit ihrem Partner Michael O'Neill hatte die ehemalige Miss Great Britain offenbart, eine Fehlgeburt erlitten zu haben. Der Wunsch nach weiterem Nachwuchs war damit jedoch nicht vom Tisch. Das Ex-Playmate wollte unbedingt noch ein fünftes Mal Mutter werden – ein Traum, der nun in Erfüllung geht: Danielle ist wieder schwanger!

Im Interview mit Closer berichtete sie von ihrem Familienzuwachs. "Ich kann es kaum erwarten, endlich eine siebenköpfige Familie zu sein", schwärmte die 37-Jährige. Nach ihren vier Söhnen im Alter von drei bis zehn Jahren hofft Danielle dieses Mal auf ein Mädchen. "Ich weiß, es gibt ein Risiko, dass es wieder ein Junge wird. Fünf Jungs zu haben, wäre verrückt!", erzählte die Britin. In erster Linie hoffe sie jedoch ohnehin, dass sie ein gesundes Baby zur Welt bringen wird. "Und wenn es wieder ein Mädchen wird – dann versuchen wir es danach eben noch mal!", verkündete sie.

Doch obwohl sie noch am Anfang steht, ist Danielle guter Dinge, dass sie dieses Mal eine Tochter erwartet. Für sie fühle sich die Schwangerschaft schon jetzt anders an. "Bei den Jungs fühlte ich mich von Anfang an krank. Dieses Mal bin ich nur müde, aber ansonsten geht es mir total gut", berichtete der Reality-TV-Star.

