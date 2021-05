Oprah Winfrey (67) steht weiterhin hinter Prinz Harry (36)! Der Blaublüter hatte sich in den vergangenen Monaten so manchen Skandal geleistet: Nach dem Austritt aus der Royal Family packte er in Interviews, Podcasts und einer Doku über seine Verwandtschaft aus – und enthüllte so manch pikantes Detail. Auch im Gespräch mit Oprah hielt der Rotschopf nicht hinterm Berg. Doch die Talkshow-Legende ist sich sicher: Harrys Offenheit könnte der Königsfamilie noch hilfreich sein...

Im Interview mit der TV-Show This Morning erklärte die 67-Jährige, Harrys Enthüllungen könnten der erste Schritt der Royals zur Selbstreflexion sein. "Wenn man in der Lage ist, seine persönliche Wahrheit auszudrücken, dann hilft das auch anderen Menschen, ihre eigene Wahrheit zu sehen!", schilderte sie. Gleichzeitig vermutete Oprah aber auch, dass seine Offenheit Harry bei der Annäherung mit seinen Angehörigen eventuell im Weg stehen könnte.

Zumindest mit ihrem letzten Punkt dürfte die US-Amerikanerin recht behalten: Nachdem kürzlich die gemeinsame Doku von Harry und Oprah erschienen war, in der der baldige Zweifachpapa ebenfalls über die Monarchie auspackt, waren seine Familienmitglieder alles andere als happy. Sein Vater Charles (72) sei sogar richtig wütend gewesen, dass sein Sohn so intime Einzelheiten preisgegeben habe.

Anzeige

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Anzeige

Getty Images Oprah Winfrey, 2019

Anzeige

Getty Images Prinz Charles und sein Sohn Prinz Harry

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de