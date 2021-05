Er gewährt den Fans schon jetzt einen kleinen Einblick in den Showdown! Am kommenden Freitag werden GZSZ-Darstellerin Valentina Pahde (26) und ihr Tanzpartner Valentin Lusin (34) das große Finale von Let's Dance rocken. An diesem Abend müssen die zwei gleich drei Tänze zum Besten geben. Gegenüber Promiflash offenbart Valentin schon jetzt, worauf sich die Zuschauer freuen dürfen – und so viel sei schon mal verraten: Es wird bunt!

Kurz vor dem Finale gibt der 34-Jährige ein paar Details zu seinen Performances mit Valentina preis. "Wir tanzen noch mal unsere Lieblingstänze und freuen uns sehr darauf. Aber auch der Freestyle wird schön farbenfroh, und wir hoffen auf ein bisschen Hollywood und Cabaret im Studio", erzählt Valentin im Interview mit Promiflash. Klingt ganz so, als hätte sich der Gatte von Renata Lusin (33) etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Ap­ro­pos Renata – wie ist es überhaupt für das Ehepaar Lusin, zusammen im Finale zu stehen, aber gegeneinander anzutreten? Es sei eine wunderschöne Überraschung, wie die 33-Jährige im Interview mit RTL nach dem Halbfinale verriet. "Unser Traum geht in Erfüllung. [...] Jetzt stehen wir tatsächlich mit Valentin im Finale. Natürlich freuen wir uns sehr. Wir geben unser Bestes, und die Zuschauer entscheiden", erzählte sie.

Anzeige

Getty Images Valentin Lusin und Valentina Pahde bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Renata und Valentin Lusin

Anzeige

Instagram / valentinlusin Valentina Pahde und Valentin Lusin, "Let's Dance"-Tanzpaar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de