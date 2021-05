Georgina Fleur (31) gibt ein beunruhigendes Gesundheitsupdate. Eigentlich schwebt die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin gerade im Babyglück: Sie wird erstmals Mutter und freut sich auf die anstehende Geburt. In den vergangenen Tagen gab es aber heftigen Zoff mit ihrem On-Off-Partner Kubilay Özdemir. Nach dem letzten Eklat zeigte der sich sogar mit einigen Verletzungen am Körper. Der Stress ist offenbar auch an der werdenden Mutter nicht spurlos vorübergegangen: Ihr geht es im Moment echt nicht gut.

"Mit geht es überhaupt nicht gut. Ich habe Depressionen, meine Nägel sind abgebrochen. Mir geht es null gut. Es war einfach zu viel", fasst die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story zusammen. Ihr Gesicht zeigt sie darin zwar nicht – dafür aber ihre abgebrochenen Fingernägel. Genauer führt das TV-Sternchen allerdings nicht aus, warum es ihm nicht gut geht. Zuletzt hatte Georgina allerdings geäußert, dass sie wegen Kubi sogar Todesangst habe.

Um ihr ungeborenes Kind muss sich die frühere Kampf der Realitystars-Kandidatin aber offenbar keine Sorgen machen. Erst am Dienstag meldete sie sich im Netz mit neuen Ultraschallbildern und versicherte: "Dem Baby geht's gut!"

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und Kubilay Özdemir in Dubai

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur in Dubai

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im Mai 2021

